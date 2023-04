POL-PPWP: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) - Ein Mobilfunkshop in der Kaiserslauterer Innenstadt wurde am frühen Freitagmorgen von Einbrechern heimgesucht. Kurz vor 5 Uhr zerstörten die Diebe am Ladengeschäft in der Marktstraße die Glaszugangstür und drangen in die Räumlichkeiten ein. Dort entwendeten sie mehrere Smartphones und flüchteten anschließend unerkannt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Täter sind bisher unbekannt. Hinweise in vorliegender Sache ...

