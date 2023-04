Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Absperrung gekracht

Bild-Infos

Download

A6/Kaiserslautern (ots)

Ein Lkw ist am Freitagmorgen in eine Absperrung der Autobahnmeisterei gekracht. Der Fahrer kollidierte mit seinem Sattelzug gegen viertel nach 9 in Höhe Kaiserslautern-Einsiedlerhof mit der Schildertafel der Autobahnmeisterei. Die Unfallursache steht aktuell nicht fest. Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw, sowie der Anhänger mit der Schildertafel mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zur Zeit laufen die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen bis in den Nachmittag. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell