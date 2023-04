Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handfeste Auseinandersetzung auf der Straße

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Fahrzeugführer sind am Donnerstagnachmittag in Mehlingen im Kapiteltal in einen handfesten Streit geraten. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll ein 40-jähriger Mann einen 68-Jährigen überholt haben und ihm danach wild gestikulierend den Mittelfinger gezeigt haben. Der 40-Jährige behauptete, der andere Fahrer hätte ihn während des Überholvorgangs geschnitten. Beide Männer hielten im Anschluss ihre Fahrzeuge an und stellten sich gegenseitig zur Rede. Die Aussprache eskalierte in einer handfesten Auseinandersetzung. Der 40-Jährige erlitt dabei eine Verletzung an der linken Schläfe. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Abläufe dauern an. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell