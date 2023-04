POL-PPWP: Verdacht der Hehlerei

Kaiserslautern (ots) - - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und der Kriminaldirektion Kaiserslautern - Knapp zwei Wochen nach einem Raubdelikt in der Königstraße hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 26-Jährige steht im Verdacht, am Abend des 1. April in Höhe der Marienkirche einen 19-Jährigen festgehalten, bedroht und ihm Bargeld abgenommen zu haben. Das Opfer erlitt ...

