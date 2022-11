Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Köln - Besitzer von Diebesgut aus Krankenhäusern gesucht

Bergisch Gladbach/Köln (ots)

Am Donnerstag (13.10.) kam es in Krankenhäusern in Bergisch Gladbach und Köln zu mehreren Diebstählen zum Nachteil von Patienten. Ein Teil des Diebesguts konnte bereits von den Beamten der Polizei Bergisch Gladbach sichergestellt und wieder an die rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.

Es befinden sich jedoch noch weitere entwendete Gegenstände bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach, die bislang noch nicht zugeordnet werden konnten. Es handelt sich unter anderem um einen blauen Schal der Marke Louis Vuitton, eine Armbanduhr der Marke Lovisa, einen Schlüsselbund, Google Pixel In-ear-Kopfhörer und ein Smartphone der Marke ZTE.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach den rechtmäßigen Besitzern dieser Gegenstände. Wem einer der genannten Gegenstände gehört oder wer diese einer bekannten Person zuordnen kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

