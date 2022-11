Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Letzter Infotermin vor dem Bewerbungsschluss (30.11.)

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Bei der Polizei Rhein-Berg haben Interessierte am Mittwoch (23.11.) um 18:00 Uhr die letzte Chance, sich über das Duale Studium und die neue Fachoberschule zu informieren, bevor am 30.11. die landesweite Bewerbungsfrist für beide Ausbildungsgänge endet.

"Für den Studienbeginn 2023 und die Fachoberschule 2023 endet die Frist am 30.11.2022 um 23:59 Uhr", erklärt Einstellungsberater Carsten Merkel. "Jetzt müssen auch die noch unschlüssigen Interessentinnen und Interessenten tätig werden. Die Chance zur Bewerbung für den abwechslungsreichen und spannenden Polizeiberuf in NRW endet zu diesem Zeitpunkt. Bis dahin muss die Online-Bewerbung auf der Internetseite www.genau-mein-fall.de eingegangen sein."

Wer sich für einen der 2500 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar interessiert oder seine Studienberechtigung nach der 10. Klasse bei der Polizei an der neuen Fachoberschule erlangen möchte, kann sich am 23.11.2022 detailliert informieren. Ab 18:00 Uhr bietet die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis im Polizeidienstgebäude an der Hauptstraße in Bergisch Gladbach eine Infoveranstaltung an. Hier werden Bewerbungsvoraussetzungen für den nächstmöglichen Schul- und Studienbeginn erläutert, der Studiengang im Detail dargestellt und die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW erklärt. In diesem Rahmen können natürlich auch persönliche Fragen beantwortet werden. Nach der "Last Minute-Veranstaltung" verbleibt also noch rund eine Woche Zeit, um die Online-Bewerbung abzusenden.

"Ich freue mich, wenn wir an diesem letzten Termin noch einmal viele Menschen für den Polizeiberuf begeistern können!", betont Carsten Merkel.

Die Polizei Rhein-Berg bittet um vorherige kurze Anmeldung per E-Mail an bewerbung.gl@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell