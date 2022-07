POL-PDLU: (Speyer) Körperverletzung wegen Falschparken

Speyer (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom 05.07. auf den 06.07.2022 mehrere Pkw aufgebrochen. Die Tatorte lagen in der Carl-Goerderler-Straße, im Friedrich-Holderlin-Weg und in der Friedrich-Profit-Straße. Fünf Taten sind der Polizeiinspektion Speyer derzeit bekannt. Nur in einem Fall ist ein wenig Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet worden. An keinem der Pkw sind Aufbruchspuren festgestellt ...

mehr