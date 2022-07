Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Einbruch in leerstehende Wohnung

Speyer (ots)

Am 06.07.2022 gegen 00:10 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter in eine leerstehende Wohnung im Wilhelm-Busch-Weg einzubrechen. Ein Anwohner des Hauses ist durch den Lärm, der beim Versuch entstand, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen, auf die Tat aufmerksam geworden. Als er im Treppenhaus nachschaute, sah er noch zwei Personen aus dem Haus flüchten. Ein Eindringen in die Wohnung gelang ihnen nicht. Es entstand nur Sachschaden an der Tür. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

