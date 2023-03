POL-BN: Königswinter: Verdacht der Trunkenheit am Steuer - Führerschein sichergestellt

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 22.03.2023, gegen 23:00 Uhr, und dem 23.03.2023, gegen 05:30 Uhr, brechen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Straße "Am Burggraben" in Bonn-Endenich ein. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand kletterten die Unbekannten zunächst über einen Zaun auf das Schulgelände. ...

mehr