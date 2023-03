Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Elfjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein elf Jahre alter Junge am Mittwoch (22.03.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 17.15 Uhr in Gerlingen in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Junge mit seinem Tretroller einen abschüssigen Fußweg im Herdweg in Richtung Pappelweg entlang und lenkte plötzlich hinter einem geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn. Ein dort fahrender 44 Jahre alter VW-Lenker konnte eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell