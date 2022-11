Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (479/2022) Nach Geldabheben überfallen - Räuber geflüchtet, Polizei sucht Zeugen und unbekannten Helfer

Göttingen (ots)

Göttingen, Einmündungsbereich Waageplatz/Obere-Masch-Straße/Untere-Masch-Straße Freitag, 4. November 2022, gegen 08.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Wenige Minuten nachdem sie am Automaten einer Bankfiliale am Robert-Gernhardt-Platz Geld abgehoben hat, ist am vergangenen Freitag vor einer Woche (04.11.22) eine junge Frau überfallen worden. Die Tat ereignete sich gegen 08.30 Uhr im Einmündungsbereich "Waageplatz/Obere-Masch-/Untere-Masch-Straße).

Der mutmaßliche Räuber hatte die Abhebung vermutlich zuvor beobachtet und war der Göttingerin anschließend gefolgt. An der beschriebenen Tatörtlichkeit bedrohte er die Frau mit einem Messer und zwang sie zur Herausgabe des Geldes. Anschließend schlug er auf die 21-Jährige ein und flüchtete.

Ein unbekannter Mann half der Verletzten und brachte sie mit dem Auto in eine Klinik. Die Personalien des Helfers sind leider bislang unbekannt. Vom Krankenhaus aus informierte die Überfallene die Polizei. Sie stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens.

Der unbekannte Räuber soll ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank bis leicht kräftig gebaut gewesen sein. Er hatte kurzes, dunkelblondes Haar und trug dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen. Auch der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich über diese Nummer zu melden.

