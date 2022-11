Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (477/2022) Kinderwagen von Hausterrasse in Bovenden gestohlen - Rund 1.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Bovenden, Plesseweg

Sonntag, 13. November 2022, zwischen 16 und 18 Uhr

BOVENDEN (jk) - Von der nicht einsehbaren Terrasse eines Wohnhauses im Bovender Plesseweg (Landkreis Göttingen) haben dreiste Diebe am Sonntag (13.11.22) einen grauen Kinderwagen der Marke "Joolz", Typ "Hub", im geschätzten Wert von rund 1.000 Euro gestohlen. Die Täter schlugen nach vorliegenden Informationen in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr zu, also während der einsetzenden Dunkelheit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bovenden, Telefon 0551/999 573 0.

