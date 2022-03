Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf Paketboten - die Polizei ermittelt - Velbert - 2203145

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag (24. März 2022) haben zwei Unbekannte versucht, einen Paketboten auf der Friedrichstraße in Velbert zu berauben. Die Männer flüchteten anschließend ohne ihre Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 11:40 Uhr stoppte ein Paketbote sein Fahrzeug auf der Friedrichstraße in Höhe der Haus-Nummer 240. Er wurde von zwei Männern angesprochen, welche angaben, ein Paket für eine Freundin annehmen zu wollen. Der Paketbote verweigerte die Herausgabe und entfernte sich mit seinem Fahrzeug wenige Häuser weiter. Während er sein Fahrzeug erneut stoppte, versuchten die Männer, sich widerrechtlich Zugang zum Paketraum zu verschaffen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Paketboten, in dessen Verlauf der Bote laut um Hilfe rief. Als ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, entfernten sich die Täter schließlich ohne ihre Tatbeute fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte kann die flüchtigen Räuber folgendermaßen beschreiben:

1. Person:

- circa 30-40 Jahre alt - circa 195cm groß - arabisches Erscheinungsbild - Bartträger - bekleidet mit einem zweifarbig gesteiften Oberteil und einer hellen Jeans

2. Person:

- circa 20-25 Jahre alt - circa 170cm groß - arabisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Hose - trug eine weiße Bauchtasche

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die alarmierten Polizeibeamten die Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr antreffen.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines versuchten Raubdeliktes ein und stellten das Paket, welches die Tatverdächtigen widerrechtlich in Empfang nehmen wollten, sicher. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Paket einen nicht existenten Adressaten aufwies. In dem Paket befand sich eine nicht geringe Menge Cannabis. Die Ermittlungen zur Herkunft des Paketes sowie zum Tatbestand des Einfuhrschmuggels des Betäubungsmittels dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Fluchtrichtung oder zur Identität der flüchtigen Räuber oder auch zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell