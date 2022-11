Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (478/2022) Abgesägt und abtransportiert - Diebe stehlen Engelsskulptur vom Göttinger Stadtfriedhof

Göttingen (ots)

Göttingen, Kasseler Landstraße

Zwischen dem 10. und 14. November 2022 (Donnerstag bis Montag)

GÖTTINGEN (jk) - Vom Göttinger Stadtfriedhof ist eine ca. 150 cm große und rund 70 Jahre alte, galvanische Engelsskulptur (Foto) verschwunden. Die Plastik wurde nach ersten Ermittlungen vermutlich von ihrem Steinsockel abgesägt und mit einem Fahrzeug abtransportiert. Ein Mitarbeiter der Stadt Göttingen bemerkte den Diebstahl am Montagmorgen (14.11.22) während Landschaftspflegearbeiten. Letztmalig an ihrem Platz gesehen wurde die Figur am vergangenen Donnerstagmorgen (11.11.22).

Die Statue ist innen hohl und besteht aus einer Materialmischung. Ihr Zeitwert wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell