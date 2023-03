Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Schwerer Verkehrsunfall auf der B27

Ludwigsburg (ots)

Zwei schwer verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 55.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (22.03.2023) gegen 13:45 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Lauffen am Neckar und Kirchheim am Neckar ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine 73 Jahre alte VW-Lenkerin auf der Landesstraße 2254 aus Richtung Bönnigheim kommend unterwegs und wollte an der Einmündung zur B27 in Richtung Lauffen am Neckar abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen von links kommenden 28-jährigen BMW-Fahrer und es kam zur Kollision. Der 28-Jährige wurde in der Folge mit einem Rettungshubschrauber, die 73-Jährige mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Strecke zwischen Kirchheim am Neckar und Lauffen am Neckar musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

