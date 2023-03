Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Trickbetrügerin unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin hielt sich am Dienstag gegen 11.10 Uhr vor einem Drogeriemarkt in der Hertzstraße in Vaihingen an der Enz auf und gab vor gehörlos zu sein. Sie hielt einer 23-Jährigen einen Zettel vor und forderte eine Unterschrift sowie eine Geldspende. Die jungen Frau nahm daraufhin fünf Euro aus ihrem Geldbeutel und hielt ihn der Täterin hin. Diese lehnte ab und zeigte auf einen 20-Euro-Schein in der Geldbörse der 23-Jährigen, dessen Herausgabe diese jedoch ablehnte und den Fünf-Euro-Schein wieder einsteckte. Die Unbekannte griff daraufhin den 20-Euro-Schein und flüchtete zu Fuß. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Zeugen, denen die unbekannte Frau ebenfalls auffiel oder die sonstige sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit der Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell