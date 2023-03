Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Zeugen nach Unfallflucht sucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 8:15 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein noch unbekannter Pkw-Lenker auf dem linken Fahrstreifen, als der Verkehr dort zum Stocken kam. Mutmaßlich, um einen Auffahrunfall zu verhindern, soll der Unbekannte unvermittelt auf den mittleren Fahrstreifen ausgewichen sein. Ein dort fahrender 44 Jahre alter Lkw-Lenker wich seinerseits daraufhin nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Pkw-Fahrer zu vermeiden. Hierdurch kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß mit dem Lkw eines 57-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr unerkannt weiter in Richtung München. Der entstandene Sachschaden an den beiden Lkws wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Pkw und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

