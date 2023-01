Polizei Köln

POL-K: 230104-3-K Zeugenaufruf: Polizei sucht jugendliche Mofa-Fahrer nach Raubversuch

Köln (ots)

Nach einem versuchten Raub auf eine 58 Jahre alte Passantin am Dienstagnachmittag (3. Januar) auf der Donatusstraße in Köln-Pesch sucht die Polizei zwei etwa 17 Jahre alte Jugendliche. Sie sollen gegen 17.40 Uhr in Höhe eines Discountmarkts im Vorbeifahren von ihren Mofas aus versucht haben, der Fußgängerin ihren Jutebeutel zu entreißen. Die Verdächtigen flüchteten mit ihren Fahrzeugen auf dem Gehweg ohne Beute in Richtung Esch.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell