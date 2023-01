POL-K: 230104-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Köln (ots) - Mit einem Handyfoto fahndet die Polizei nach einem etwa 75-85 Jahre alten mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der Gesuchte soll am 28.Juli 2022 gegen 13.20 Uhr einem 14-Jährigen am Bismarckturm in Köln-Marienburg Bargeld für sexuelle Handlungen geboten, ihn gegen seinen Willen berührt und versucht haben, ihn zu küssen. Bereits am Rudolfplatz hatte der ...

