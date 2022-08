POL-DU: Buchholz: Radfahrer fährt über Hundeleine - Frau stürzt

Duisburg (ots) - Der Mitarbeiter (45) eines Kaufhauses an der Königstraße hat über die Überwachungskameras am Montagabend (15. August, gegen 19:45 Uhr) einen mutmaßlichen Ladendieb und seinen Komplizen aufgespürt. Der Verdächtige (20) soll gerade Parfumfläschchen im Wert von mehreren Hundert Euro in eine Tüte gepackt haben, während der Komplize (29) offenbar Schmiere stand. Der Kaufhaus-Mitarbeiter informierte ...

