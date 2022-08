Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mutmaßliche Parfumdiebe gestellt

Duisburg (ots)

Der Mitarbeiter (45) eines Kaufhauses an der Königstraße hat über die Überwachungskameras am Montagabend (15. August, gegen 19:45 Uhr) einen mutmaßlichen Ladendieb und seinen Komplizen aufgespürt. Der Verdächtige (20) soll gerade Parfumfläschchen im Wert von mehreren Hundert Euro in eine Tüte gepackt haben, während der Komplize (29) offenbar Schmiere stand. Der Kaufhaus-Mitarbeiter informierte die Polizei und einen Kollegen, der beide zur Rede stellen wollte. Bevor es dazu kam, lief der junge Mann mit der Tüte aber weg in Richtung Hauptbahnhof. Die Polizei Duisburg informierte die am Hauptbahnhof zuständige Bundespolizei, die den Verdächtigen nur wenige Minuten später an Gleis 6 stellen konnte. Polizisten brachten ihn und seinen Komplizen, der sich zu dieser Zeit noch im Kaufhaus befand, zur Wache. Beide müssen sich jetzt mit Anzeigen auseinandersetzen.

