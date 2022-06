Polizei Bielefeld

POL-BI: Juwelier ertappt Dieb - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagnachmittag, 28.06.2022, bemerkte der Inhaber eines Juweliergeschäfts einen Diebstahlversuch. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:45 Uhr betrat ein vermeintlicher Kunde das Geschäft in der Straße Welle, im Bereich zwischen den Straßen Am Bach und Gehrenberg. Dort versuchte er in einem unbeobachteten Moment eine Damenuhr aus der Auslage zu entwenden, wurde jedoch dabei erwischt. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Diebesgut in Richtung der Straße Am Bach.

Der unbekannte Dieb soll etwa 25 Jahre alt sein, etwa 175 cm groß, schlank, dunkelhäutig und hat schwarze lockige Haare. Zur Tatzeit trug er einen Stoffhut mit kleiner Krempe, eine dunkle Hose, eine dunkle Weste und ein schwarzes T-Shirt. Zeugen beschrieben den Mann als modisch gekleidet. Er soll zudem einen starken Körpergeruch gehabt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem Tatverdächtigen bei dem ermittelnden Kommissariat 14 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell