POL-BI: Unfallflucht: 12-Jähriger leicht verletzt

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Mithilfe bei der Aufklärung eines Unfalls, der sich bereits am Montagabend, 20.06.2022, an einer Haltestelle in Jöllenbeck ereignet haben soll.

Nach den vorliegenden Äußerungen soll ein 12-Jähriger gegen kurz nach 18:00 Uhr an der Vilsendorfer Straße aus einem Linienbus gestiegen sein. Der Bus hielt an der Haltestelle "Am Waldschlößchen" und war in Richtung Schildesche unterwegs. Während der Linienbus noch stand, soll der Junge die Vilsendorfer Straße überquert haben.

Dabei soll ein Linienbus in Richtung Ortskern Jöllenbeck stark abgebremst haben. Trotzdem soll der 12-Jährige von dem Bus touchiert worden sein. Während der beteiligte Busfahrer den Jungen ansprach, soll auch der Fahrer, der das Kind zuvor beförderte, sich an dem Gespräch beteiligt haben. Schließlich sei der Schüler nach Hause gelaufen.

Hinweise bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

