Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der A2 bei Starkregen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück - Am Montagabend, 27.06.2022, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Höhe der Raststätte Gütersloh Süd, bei dem ein SUV in einem Baustellenbereich gegen einen Sicherungs-Anhänger stieß und niemand verletzt wurde. Bei einem weiteren Unfall, ebenfalls in Fahrtrichtung Hannover, wurden zwei Autofahrer schwerst verletzt.

Gegen 19:30 Uhr war der Fahrer eines Audi SQ8 aus Mühlheim bei Starkregen auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Im Bereich der Raststätte Gütersloh Süd stieß der SUV gegen einen Absicherungs-Anhänger einer Dortmunder Baustellenfirma, die Arbeiten an der Fahrbahn durchführte.

Durch den Zusammenstoß verteilten sich Trümmerteile und auslaufende Betriebsstoffe auf der gesamten Fahrbahn. Der Audi-Fahrer und ein Beifahrer blieben unverletzt. Zur Reinigung wurde eine Kehrmaschine eingesetzt. Den Sachschaden schätzten Autobahnpolizisten auf 150.000 Euro.

Während die Bergungsarbeiten zu dem genannten Unfall andauerten, staute sich der Fahrzeugverkehr in Richtung Hannover bis zum Kreuz Rheda-Wiedenbrück. Dort fuhr ein 38-jähirger Fahrer gegen 20:15 mit seinem Scania-Gliederzug aus Duisburg gegen einen Transporter aus Rumänien. Der 35-jährige Fahrer hatte nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Mercedes Sprinter an dem Stauende angehalten.

Der Transporter wurde durch die Kollision gegen einen haltenden BMW Z Roadster, eines 61-jährigen Fahrers aus Celle, gedrückt. Durch den Aufprall wurde das BMW-Cabriolet unter einen stehenden MAN-Sattelauflieger, eines 37-jährigen Lkw-Fahrers aus Dortmund, geschoben.

Der 35- und der 61-Jährige wurden schwerst verletzt, wobei der lebensgefährlich verletzte BMW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit wurde. Nachdem der Rettungshubschrauber Christoph 13 eintraf, wurde der Fahrer von einem Notarzt und Rettungssanitäter vor Ort medizinisch versorgt und in einer Bielefelder Klinik weiterbehandelt. Den verletzten 35-Jährigen fuhren Rettungssanitäter in ein Gütersloher Krankenhaus.

Den Sachschaden schätzten Autobahnpolizisten auf etwa 64.000 Euro. Der Scania-Gliederzug, der Mercedes Sprinter und der BMW wurden abgeschleppt und sichergestellt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme setzte die Polizei das Verkehrsunfallaufnahmeteam ein. Die Autobahnmeisterei sperrte die A2 in Richtung Hannover ab dem Autobahnkreuz Rheda-Wiedenbrück. Nachdem die Fahrbahn gereinigt war, konnte die Sperrung gegen 02:20 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell