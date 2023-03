POL-LB: Löchgau: Unbekannter verletzt Ziegen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (20.03.2023) kam es gegen 19:05 Uhr im Kreuzungsbereich der Gerlinger Straße und der Siemensstraße in Ditzingen zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 76-jähriger Opel-Lenker befuhr die Gerlinger Straße in Richtung Ditzingen. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger VW-Lenker die Siemensstraße um im weiteren Verlauf in die Gerlinger Straße einzufahren. Im ...

