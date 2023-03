Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (20.03.2023) kam es gegen 19:05 Uhr im Kreuzungsbereich der Gerlinger Straße und der Siemensstraße in Ditzingen zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 76-jähriger Opel-Lenker befuhr die Gerlinger Straße in Richtung Ditzingen. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger VW-Lenker die Siemensstraße um im weiteren Verlauf in die Gerlinger Straße einzufahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro. Mutmaßlich missachtete ein Verkehrsteilnehmer das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und fuhr verbotswidrig in den Kreuzungsbereich ein. Wegen des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel 07156 4352-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

