POL-BS: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Stöckheim, Broitzem, Leiferde, 29.07.2022 - 16.08.2022 Trickdiebe haben mehrere Tausend Euro und Schmuck erbeutet. In den letzten Wochen traten Trickdiebe vermehrt als Schrotthändler auf. Unter dem Vorwand, Schrott aufkaufen zu wollen, gelangten sie in die Häuser und Wohnungen der Geschädigten. Hier gelang es ihnen in unbeobachteten Momenten nach Wertgegenständen zu suchen und diese ...

