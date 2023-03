Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Körperverletzung am Arsenalplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (17.03.2023) kam es gegen 19:30 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zweier junger Männer im Bereich des Arsenalplatzes in Ludwigsburg. Ein 16-jähriger Jugendlicher ging zu Fuß vom Bahnhof in Richtung des Arsenalplatzes. Ein 24 Jahre alter Mann verfolgte den 16-Jährigen aus noch unbekanntem Grund. Nach bisherigen Erkenntnissen begann der 24-Jährige auf Höhe des Schillerplatzes, den Jugendlichen verbal und körperlich anzugehen. Im Bereich des Arsenalplatzes setzte sich der 16-Jährige gegen den 24-Jährigen zur Wehr und versetzte ihm mehrere Schläge gegen den Kopf, so dass er schließlich zu Boden ging. Beide Kontrahenten wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Der 24-Jährige musste in der Folge vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe, die zu dem Vorfall geführt haben, sind unklar. Im Zuge der Aufnahme des Sachverhaltes begann ein unbeteiligter 26-Jähriger die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Er kam einem ihm erteilten Platzverweis nicht nach, verhielt sich den Einsatzkräften gegenüber zunehmend aggressiv und beleidigte und bedrohte schließlich einen Polizeibeamten. Im Endeffekt musste der 26-Jährige zu Boden gebracht, mit Handschließen gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Der gesamte Sachverhalt muss von zahlreichen Zeuginnen und Zeugen beobachtet worden sein. Der Polizeiposten Remseck am Neckar führt die Ermittlungen und bittet darum, sachdienliche Hinweise unter 07146 28082-0 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell