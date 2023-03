Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen zu Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl geben können, den ein noch unbekannter Täter am Montagabend (20.03.2023) zwischen 19:00 Uhr und 21:15 Uhr an den Fahrradständern einer Schule in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Leonberg verübt hat. Der Unbekannte stahl ein, mit einem Zahlenschloss an den Fahrradständer angeschlossenes, Mountainbike. Das mattgrüne Fahrrad der Marke Specialized vom Typ Levo Turbo hat einen Wert von rund 7.000 Euro.

