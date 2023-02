Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Kaminbrand

Kaminbrand fordert Eingreifen der Feuerwehr Am Montag, den 06.02.2023 wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 15:03 Uhr zu einem Kaminbrand alarmiert. Bei dem Objekt handelte es sich um ein freistehendes Haus an der Wittener Straße. Bei Eintreffen der hauptamtlichen Kräfte war eine starke Rauchentwicklung aus einem Kaminzug sichtbar. Da die Anwohner nicht anzutreffen waren, musste zur Kontrolle der Innenräume eine Tür gewaltsam geöffnet werden. Bei der anschließenden Absuche konnte keine Verrauchung und keine Personen im Gebäude vorgefunden werden. Die Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mittels Kaminkehrwerkzeug über die Drehleiter durchgeführt. Ein weiterer Trupp, ebenfalls unter Atemschutz, entfernte das Brandgut anschließend durch die Revisionsklappe und verbrachte es in den Außenbereich, wo es abgelöscht wurde. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Kaminzug umfassend kontrolliert, um eine Ausbreitung durch Wärmeübertragung auf z.B. die Holzkonstruktion des Daches auszuschließen. Der Brand beschränkte sich auf den Kaminzug der Heizungsanlage. Mit Eintreffen des Bezirksschornsteinfegers wurde von diesem der Kaminzug abschließend kontrolliert. Im Einsatz waren neben den Kräften der Hauptwache der Löschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Die Einsatzstelle konnte nach Abschluss aller Maßnahmen an den Hauseigentümer übergeben werden. Für die Dauer des Einsatzes musste die Wittener Straße komplett gesperrt werden. Zur Sicherstellung des Grundschutzes für das Stadtgebiet wurde zudem der Löschzug 1 alarmiert, um bei Paralleleinsätzen umgehend Hilfe leisten zu können. Hierzu kam es allerdings nicht, sodass alle Kräfte mit Rückkehr an der Feuerwache den Einsatz gegen 17:00 Uhr beendeten.

