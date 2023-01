Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg mehrfach im Einsatz

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Montag zu mehreren Einsätzen gerufen. Um 08.20 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Betrieb in der Mühlenstraße aus. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr kein Schadenfeuer festgestellt werden, sodass der Einsatz schnell beendet werden konnte.

Kurze Zeit später ereignete sich an der Hagener Straße Ecke Grünwaldstraße ein Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme durch die Polizei voll gesperrt, die Feuerwehr versorgte die 2 verletzten Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, streute auslaufende Betriebsmittel ab und reinigte die Fahrbahn. Nach einer Stunde konnte der hauptamtliche Löschzug den Einsatz beenden.

Am Abend unterstützten die Kräfte der Hauptwache den Rettungsdienst. Eine Patientin war im Treppenhaus gestürzt und benötigte medizinische Behandlung. Aufgrund der baulichen Situation war ein schonender Transport zum Rettungswagen nur durch einen erhöhten Personaleinsatz möglich. Der Einsatz konnte nach einer halben Stunde abgeschlossen werden.

Um 01.26 Uhr wurde die Hauptwache in die Bahnhofstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein PKW in voller Ausdehnung direkt an der angrenzenden Hauswand. Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Nach Ablöschen der Flammen wurde das Fahrzeugwrack mit einem Schaumteppich bedeckt, um ein erneutes Entzünden zu unterbinden. Die Einsatzstelle wurde nach einer Stunde an die Polizei übergeben.

