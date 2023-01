FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einem gemeldeten Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus an der Bredderbruchstraße gerufen. Bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Brand durch die Wohnungseigentümerin gelöscht. Vor Ort hatte der Inhalt eines Backofen Feuer gefangen. Die Feuerwehr beschränkte ihre Maßnahmen darauf die Küche zu lüften und den ...

mehr