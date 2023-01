FW-EN: Stadt und Feuerwehr treffen Vorbereitungen

Gevelsberg (ots) - Die Feuerwehr Gevelsberg wurde an Silvester zu insgesamt 8 Einsätzen gerufen. Am Vormittag musste in der Straße Im Kohlberg ein umgestürzter Baum aus einer Telefonleitung entfernt werden. Der Einsatz dauerte rund 45 Minuten. In der Neujahrsnacht brannten mehrere Altpapiercontainer im Bereich der Teichstraße, Am Westbahnhof und in der Elsternstraße. Alle Container wurden abgelöscht und mit Schaum ...

