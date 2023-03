Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.03.2023 13:29 Uhr Ludwigsburg-Oßweil: Kerze verursacht Brand

Ludwigsburg (ots)

Bereits am 15.03.2023 kam es in einem Wohnhaus in der Neckarweihinger Straße in Ludwigsburg-Ossweil zu einem Brand, bei dem eine 87-jährige Seniorin sowie ihr 81-jähriger Ehemann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5464253). Die Dame ist am Donnerstag den 16.03.2023 im Krankenhaus, vermutlich an den Folgen einer Rauchvergiftung, verstorben.

