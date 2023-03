Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeuge einer Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin touchierte am Montag (20.03.2023) mutmaßlich beim Rangieren einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen abgestellten Mercedes. Ein noch unbekannter Zeuge soll den Vorfall beobachtet haben. Anschließend sei die Unbekannte davongefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Der Zeuge meldete sich bei der Fahrerin des Mercedes und teilte ihr seine Beobachtungen mit. Jedoch wurde versäumt, die Personalien auszutauschen. Das Polizeirevier Böblingen bittet den unbekannten Mann, der die Unfallflucht scheinbar beobachtete, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

