POL-LB: Marbach am Neckar: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Sonntag (19.03.2023) widerrechtlich Zutritt zu einer Baustelle in der Ludwigsburger Straße in Marbach am Neckar, indem sie ein Gittertor aufbrachen. Auf dem Gelände hebelten sie anschließend einen verschlossenen Baucontainer auf und entwendeten daraus mehrere hochwertige Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

