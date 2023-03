Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz nach Brand eines Müllcontainers in einem Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich infolge eines technischen Defekts geriet am Montag (20.03.2023) im Bereich der Warenanlieferung eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg ein Müllcontainer mit integrierter Müllpresse in Brand. Daher löste gegen 14:50 Uhr ein Brandmelde-Alarm aus. Der durch den Brand entstehende Rauch zog auch in das Gebäude des Einkaufszentrums, weshalb dieses durch Mitarbeitende des Einkaufszentrums sowie Kräfte von Feuerwehr und Polizei geräumt und anschließend von der Feuerwehr durchgelüftet wurde. Der Zugang zu dem brennenden Container gestaltete sich schwierig, da ein magnetisch gesichertes Brandschutztor automatisch verriegelt hatte und sich zunächst weder elektrisch, noch mechanisch öffnen ließ. Schließlich konnte der Müllcontainer mit einem speziellen Fahrzeug der Feuerwehr Ludwigsburg aus der Warenanlieferung gezogen und auf dem Parkplatz endgültig abgelöscht werden. Gegen 18:30 Uhr konnte der Betrieb im Einkaufszentrum wieder freigegeben werden. Von der Räumung des Gebäudes waren rund 300 Personen betroffen. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Ludwigsburg und die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen waren mit insgesamt 69 Wehrleuten und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit neun Personen und vier Fahrzeugen vor Ort.

