Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baustelle heimgesucht

Erfurt (ots)

Am Pfingstwochenende suchten Einbrecher eine Baustelle am Europaplatz in Erfurt heim. Dienstagmorgen stellten Arbeiter fest, dass an einem im Rohbau befindlichen Gebäude eine Tür aufgebrochen war. Diebe hatten sich auf der Baustelle bedient und Radios sowie Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell