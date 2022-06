Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlafgast im Hundezwinger

Erfurt (ots)

Eine überraschende Entdeckung machte gestern Morgen ein 34-jähriger Mann in Stotternheim. In seinem Garten entdeckte er einen schlafenden Mann, der es sich über Nacht im Hundezwinger gemütlich gemacht hatte. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte zunächst die angrenzende Gartenlaube aufgebrochen und Lebensmittel gestohlen. Anschließend drang er gewaltsam in den leeren Zwinger ein und legte sich dort mit ein paar Kissen schlafen. Der 39-jährige Täter wurde vom Gartenbesitzer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und besonders schweren Fall des Diebstahls erstattet. (JN)

