Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Wohnhaus

Landkreis Sömmerda (ots)

In Großrudestedt hatten es Einbrecher am Sonntag auf ein Wohnhaus abgesehen. Die Täter verschafften sich, ohne Sachschaden zu verursachen, Zutritt in das Haus. Anschließend durchwühlten sie alle Wohnräume und entwendeten Bargeld und eine Münzsammlung im Gesamtwert von ungefähr 400 Euro. Der Kriminalpolizei wurde zur Spurensuche angefordert und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell