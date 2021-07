Polizei Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 28. Juli 2021:

Peine (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 28. Juli 2021:

Hohenhameln: Verkehrsunfall beim Überholvorgang

Dienstag, 27.07.2021, gegen 12:15 Uhr

Auf der Bundesstraße 494 ereignete sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war eine 60-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW aus dem Raum Hannover auf der Bundesstraße aus Richtung Hohenhameln in Richtung Hildesheim unterwegs. Hier touchierte sie seitlich während eines Überholvorganges einen in gleicher Richtung fahrenden LKW eines 52-jährigen Fahrers. Im weiteren Verlauf kollidierte sie dann noch mit einem entgegen-kommenden PKW einer 40-jährigen Fahrerin. Durch den Unfall verletzten sich die 60-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin sowie die entgegenkommende 40-jährige Autofahrerin und deren 68-jährige Mitfahrerin. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

