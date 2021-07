Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 28. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Radfahrer mit 2,01 Promille unterwegs

Dienstag, 27.07.2021, gegen 23:30 Uhr

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel kontrollierte am Dienstagabend einen 49-jährigen Fahrradfahrer der mit seinem Fahrrad auf der Friedrich-Wilhelm-Straße entgegen der Fahrtrichtung auf der falschen Straßenseite unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine offensichtliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrradfahrer fest. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: ungewöhnlicher Verkehrsunfall

Dienstag, 27.07.2021, gegen 15:00 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums am Neuen Weg ein ungewöhnlicher Unfall, bei dem eine 90-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen der Polizei, beabsichtigte die 90-Jährige offenbar an der Schranke zum Parkplatz aus seinem PKW heraus ein Ticket zu ziehen. Hierbei rutschte sie mit ihrem Fuß vom Bremspedal ab und trat ungewollt auf das Gaspedal. Das Auto prallte daraufhin gegen die Schrankenanlage und zwei weitere, parkende PKW. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 31000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell