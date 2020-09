POL-KS: Sachbeschädigungen durch Graffitis nach spontanem Aufzug in der Gottschalkstraße: Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Kassel-Nord: Unbekannte haben am Samstagabend insgesamt drei Gebäude in der Gottschalkstraße mit Graffitis besprüht. Laut Zeugenangaben soll es während eines spontanen Aufzuges zu den Sachbeschädigungen gekommen sein. Aufgrund der aufgesprühten Botschaften mit politischem Inhalt und dem mutmaßlichen Zusammenhang zu der Spontanaktion ermittelt nun die Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen.

Der spontane Aufzug in der Gottschalkstraße wurde der Polizei am Samstagabend gegen 22:45 Uhr gemeldet. Mehrere Dutzend Personen sollen dort lautstark durch die Straße gezogen sein, wobei einige auch Bengalos in der Hand hielten. Bei Eintreffen der Polizei waren die Personen bereits geflüchtet und konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Wie sich später herausstellte, war es währenddessen zu den Schmierereien in silberner, schwarzer und roter Farbe an drei Hausfassaden und einem Garagentor in der Gottschalkstraße gekommen. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

