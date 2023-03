Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Sonntag (19.03.2023) widerrechtlich Zutritt zu einer Baustelle in der Ludwigsburger Straße in Marbach am Neckar, indem sie ein Gittertor aufbrachen. Auf dem Gelände hebelten sie anschließend einen verschlossenen Baucontainer auf und entwendeten daraus mehrere hochwertige Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden ...

