BPOL-HRO: Mutmaßliche Hansa Fans beschmierten Regionalbahn großflächig

Mit insgesamt fünf Schriftzügen beschmierte/-n ein unbekannter/unbekannte Täter in der Nacht vom 04.03. auf den 05.03.2023 eine Regionalbahn der ODEG.

Die Regionalbahn war aufgrund von Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Rövershagen und Rostock sowie dem damit einhergehenden Schienenersatzverkehr über Nacht am Bahnhof Rövershagen abgestellt und sollte um 05:04 Uhr am Morgen des 05.03.2023 in Richtung Sassnitz fahren.

Der eingesetzte Triebfahrzeugführer der ODEG entdeckte bei seiner Übernahme des Zuges um 03:50 Uhr die Schmierereien und informierte die Bundespolizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Zug auf einer Gesamtfläche von 54 m² beschmiert wurde.

U. a. wurde auch ein Schriftzug "Hansa" auf einer Fläche von 6,00 m x 2,00 m angebracht. Bei den weiteren Schriftzügen handelte es sich um "WEE5L", "CBRA1", "0815" und einem unleserlichen Schriftzug. Zudem konnte noch frischer Farbgeruch wahrgenommen werden. Eine Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von der Abstellung des Zuges am 04.03.2023/18:30 Uhr und dem Dienstbeginn des Triebfahrzeugführers am 05.03.2023/03:50 Uhr begrenzt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen am Bahnhof Rövershagen bzw. in dessen unmittelbarer Nähe beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

