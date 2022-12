Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer schlägt Jugendlichen mit Flasche nieder

Zeugensuche

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Ein 16-Jähriger ging am Freitag (02. Dezember) gegen 16.20 Uhr mit seinem Hund am Lago Laprello spazieren. Der Hund habe dann einen vorbeifahrenden Radfahrer angeknurrt, woraufhin dieser aggressiv geworden sei und dem Jungen mit einer Glas Glasflasche auf den Kopf geschlagen habe. Daraufhin sei der Jugendliche ohnmächtig geworden. Ein bislang unbekannter, älterer Herr habe ihm dann aufgeholfen. Der unbekannte Täter soll etwa 185 Zentimeter groß und zirka 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkelblondes Haar, wirkte insgesamt ungepflegt, alkoholisiert und führte ein älteres Herrenrad mit sich. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Außerdem wird der ältere Mann, der dem Jungen aufhalf, darum gebeten, sich zu melden. Sie haben alternativ die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

