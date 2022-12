Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 333 vom 03.12.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Gangelt - Versuchter Einbruch

Am 02.12.2022 um 02.00 Uhr versuchten unbekannte Täter mit einem bisher unbekannten Gegenstand die Haustür eines Einfamilienhauses auf der Hastenrather Straße aufzuhebeln. Es gelang ihnen jedoch nicht, ins Objekt zu gelangen, woraufhin die Täter flüchteten. Die vorhandenen Videoaufzeichnungen wurden sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.

Übach-Palenberg - Boscheln - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 22.00 Uhr am 02.12.2022, brachen unbekannte Täter durch das Einschlagen der Terrassentür in ein Einfamilienhaus auf der Rochusstraße ein. Die Bewohnerin des Hauses bemerkte den Einbruch und schloss sich mit ihren Kindern im Kinderzimmer ein, während die Täter mehrere Zimmer des Hauses durchsuchten. Durch die Bewohnerin wurden mehrere Nachbarn verständigt. Vor deren Eintreffen gelang es jedoch den Tätern, unerkannt in unbekannte Richtung zu flüchten. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wegberg - Rath-Anhoven - Einbruchdiebstahl

Am 03.12.2022 um 02.15 Uhr entfernten unbekannte Täter ein Plexiglaselement des Rolltors einer Firma auf der Robert-Bosch-Straße. Hierdurch gelang den Tätern der Zutritt zum Objekt. Die Meldung erreichte die Polizei über den Sicherheitsdienst. Vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen noch nicht vollständig vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wegberg - Arsbeck - Einbruch in Baustelle

In der Zeit vom 01.12.2022, 17.00 Uhr, bis zum 02.12.2022, 07.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses auf, das sich noch im Rohbau befindet. Hierdurch gelangten die Täter in das Objekt auf der Helpensteinstraße und entwendeten mehrere Meter Kupferrohre und Kabel. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige konnten bislang nicht erlangt werden.

Erkelenz - Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 01.12.2022, 19.00 Uhr, bis zum 02.12.2022, 08.00 Uhr, in den Verkaufsbereich eines Weihnachtsbaum-Verkaufs auf der Antwerpener Straße. Hierzu wurde ein Verbindungsstück des Bauzauns aufgeschraubt, welcher den Verkaufsbereich umzäunt. Es wurde eine Vielzahl von Weihnachtsbäumen entwendet. Es liegen keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor.

Verkehrsunfälle

Erkelenz - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen kam es am 02.12.2022 um 07.20 Uhr auf der B 57 in Höhe des Zubringers zur Hückelhovener Straße. Eine 26 jährige Wassenbergerin übersah den Bremsvorgang des vor ihr fahrenden 41 Jährigen aus Erkelenz und fuhr diesem aufLeits. Dessen Fahrzeug wurde durch die Kollision, nachdem er schon angehalten hatte, auf das Fahrzeug einer 55 jährigen Fahrerin aus Viersen geschoben, die bereits an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage wartete. Die 26 jährige Fahrzeugführerin wurde schwer, die weiteren Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der Bereich der Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Nach Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr, wurde diese wieder für den Verkehr freigegeben.

