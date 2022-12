Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Zeugensuche

Wegberg (ots)

Eine Wegbergerin befand sich am Donnerstagmorgen (1. Dezember) gegen 10 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße, als sie eine junge Frau bemerkte, die mehrmals auffallend dicht an ihr vorbei ging. An der Kasse bemerkte die 57-Jährige dann den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche. Darin hatten sich neben persönlichen Ausweisdokumenten auch eine Debit- sowie Kreditkarte befunden, mit denen kurz danach an mehreren Geldautomaten Geld abgehoben wurde. Die unbekannte Frau hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, eine schlanke Statur und war etwa 160 bis 165 Zentimeter groß. Sie trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und hatte ihre schwarze Haare zu einem Zopf gebunden. Zudem trug sie ein schwarzes Stirnband. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell