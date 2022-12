Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Katalysatordiebstahl

Hückelhoven-Baal (ots)

An einem in der Bahnstraße auf einem Park & Ride Parkplatz abgestellten PKW schnitten unbekannte Täter den Katalysator ab. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag (25. November), 15.15 Uhr, und Sonntagnachmittag (27. November), 15 Uhr.

