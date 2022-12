Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldwechseldiebstahl

Erkelenz (ots)

Eine 75-jährige Frau wurde am Nachmittag des 25. November (Freitag) auf dem Marktplatz von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser bat sie, eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Als sie ihre Geldbörse hervorholte und öffnete um nach Kleingeld zu suchen, warf der unbekannte Mann ein 2-Euro-Stück in das Portmonee. Als er sich kurz darauf entfernte, bemerkte die ältere Dame, dass mehrere Geldscheine aus ihrem Geldbeutel fehlten. Der Unbekannte war etwa 40 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und war zirka 155 bis 160 Zentimeter groß. Diese sogenannten "Geldwechsel-Tricks" kommen leider häufig vor. Die Täter sprechen meist ältere Menschen auf der Straße an und bitten höflich um Kleingeld. Wenn diese ihre Geldbörse hervorgeholt haben, wird der Täter aktiv. Er packt mit seinen Fingern in das offene Münzfach, um beim Suchen "behilflich" zu sein und zeigt immer wieder auf andere Geldstücke. Dabei gelingt es dem Trickdieb, in das Fach für Geldscheine zu greifen und diese unbemerkt herauszuziehen. Der Täter hat es dann plötzlich sehr eilig und verschwindet. Den Diebstahl bemerken viele Betroffene oft erst später. Die Polizei rät deshalb:

- Bleiben Sie bei aller Hilfsbereitschaft wachsam und verhindern Sie immer den direkten Blick in Ihre Geldbörse. - Geben Sie niemals Ihre Geldbörse fürs Wechseln aus der Hand, schirmen Sie Ihre Geldbörse ab und verweigern sie jeglichen Griff in Ihr Portmonee. - Halten Sie Fremde auf Abstand und lassen Sie sich von Unbekannten nicht bedrängen. - Wer betrügerische Absichten vermutet, sollte sofort über die Notrufnummer 110 die Polizei informieren.

